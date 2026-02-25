なでしこジャパンは、３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップに向けて現地入りし、トレーニングをスタートさせた。12か国が参加する今回の女子アジア杯は、2027年にブラジルで行なわれる女子ワールドカップの予選も兼ねる。上位６か国に入れば出場権を獲得できる。日本時間の２月24日に、ノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）に所属する21歳のMF松窪真心がオンライン取材に応じ、「フル代表でこういう大きな大