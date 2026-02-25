アメリカで年間最優秀MF＆ベストイレブン！ なでしこJの21歳俊英が代表初ゴールに意欲「自分でも期待したい」【女子アジア杯】
なでしこジャパンは、３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップに向けて現地入りし、トレーニングをスタートさせた。
12か国が参加する今回の女子アジア杯は、2027年にブラジルで行なわれる女子ワールドカップの予選も兼ねる。上位６か国に入れば出場権を獲得できる。
日本時間の２月24日に、ノースカロライナ・カレッジ（アメリカ）に所属する21歳のMF松窪真心がオンライン取材に応じ、「フル代表でこういう大きな大会は初めて。少し緊張はしているけど、こういう厳しい大会こそ、すごく楽しみな気持ちでいっぱいです」と意気込みを語った。
松窪はJFAアカデミー福島時代に、20年のチャレンジリーグと21年のなでしこリーグ２部でリーグ戦の全試合に出場。いずれのシーズンでもMVPと得点王に輝いた実績を持つ得点力のあるアタッカーだ。
23年夏に渡米し、３シーズン目を迎えた昨年のNWSL（アメリカの女子プロリーグ）では、同リーグ史上最年少ハットトリックを記録するなど、得点ランキング３位の11ゴールをマーク。年間最優秀ミッドフィルダーと年間ベストイレブン（ファーストチーム）に輝き、充実の時を過ごした。
各年代の代表も経験し、2023年の女子ワールドカップではトレーニングパートナーを務めた。昨年２月に行なわれたシービリーブスカップで、なでしこジャパンデビューを飾り、トップ下を主戦場にA代表10キャップ（２月24日時点）を数えるものの、まだ無得点だ。
「アタッカーなので、ゴールに関わるプレーは自分の役割だと思いますし、チームに勢いをつけるのが自分の得意なところ。（得点は）自分でも期待したい。ゴール前でのアイデアは増えているので、そこを活かしたい」
なでしこジャパンでも主役級の活躍を披露できるか。155センチの小柄なアタッカーの飛躍に期待だ。
取材・文●渡邊裕樹（サッカーダイジェスト編集部）
