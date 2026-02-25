作詞・作曲・編曲をすべて一人で手掛けるシンガソングライターIwankofが、2026年2月25日（水）に、約7ヶ月ぶりの新作となる2nd mini album『LAST PARADE』をデジタルリリースする。本作は全5曲を収録。臆病さや卑怯さといった人間の弱さを正面から引き受けながら、「それでも誰かを愛したい」という衝動を、ポップかつ切実な質感で描き出した意欲作だ。等身大の感情に寄り添うリリックと、耳に残るメロディセンスが、本作でも鮮明