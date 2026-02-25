専門家が教える少年野球の制球力アップ術少年野球で「なかなかストライクが入らない」子に、どう教えたらよいか悩むケースは少なくない。実はその原因は、腕の振りといった技術以前に、「立ち方」や「体の連動」にあるかもしれない。土台となる姿勢や、腕や足のちょっとした使い方で、投球の安定感は大きく変わってくる。専門家の知見を参考に、子どもたちが無理なく制球力を高められる秘訣を探っていこう。・試合でボールがバラ
