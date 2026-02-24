シャオミの臨場感にこだわるノイキャン対応の完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」が日本市場で販売開始！Xiaomi（以下、シャオミ）の日本法人である小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は24日、同社が展開するコストパフォーマンスの高い「REDMI」ブランドにおける新商品として臨場感にこだわるノイズキャンセリング（ノイキャン）機能に対応した完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro（型番：M2535E1）」（Xiao