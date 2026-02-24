ミツカンは今春、食酢飲料市場の再活性化と食酢事業の成長に向けて、お酢ドリンク「フルーティス」ブランドを家庭用･業務用共に全面刷新する。家庭用(500ml、4倍濃縮タイプ)は、「長野県産シャインマスカット」など全4種を2月18日から新発売した。業務用(1000ml、6倍濃縮タイプ)は、家庭用とデザインを統一した新ラベルを採用、さらに「りんご酢ざくろ」を2月13日から新発売し、全14種のラインアップとなる。今回は「フルーティス