スカパーＪＳＡＴホールディングスが切り返し急、一時２９００円台まで上値を伸ばし、今月１２日につけた昨年来高値２９３３円奪回を視野に捉えている。同社は有料放送「スカパー！」のほか、衛星通信サービスなど宇宙事業に傾注しているが、２０日取引終了後、三菱電機、三井物産と共同で設立した特別目的会社トライサット・コンステレーションが防衛省と「衛星コンステレーションの整備・