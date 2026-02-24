ハウス食品はルウカレーやレトルトカレーなどの新製品を2月9日から発売した。発売50周年を迎えた「フルーチェ」やそれぞれ発売30周年を迎えた「完熟トマトのハヤシライスソース」「こくまろカレー」の提案を強化する一方、新しい価値を提供する新製品を投入し、各カテゴリーの進化につなげる。同社は1月下旬に都内で2026年春の新製品発表会を開催した。ハウス食品グループ本社の三宅英貴広報・IR部長は、生活者ニーズについて