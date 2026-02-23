消費税の減税論議を掲げる「国民会議」をめぐり、参政党の神谷宗幣代表が19日放送のBS-TBS報道番組「報道1930」で「自民側から参加を断られた」と明かして波紋が広がっている。 「国民」を冠する協議体で参加できる党、できない党が先に仕分けられるという構図が、議論の行方を左右しそうだ。 そもそも今回の「国民会議」は、高市早苗首相が昨年10月の所信表明演説で提唱した、社会保障のありかたを考える超党派の会議構想のこと