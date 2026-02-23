ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢さんが亡くなりました。56歳でした。【映像】「LUNA SEA」公式サイトの発表「LUNA SEA」の公式サイトによりますと、真矢さんは2月17日に亡くなったということです。真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、2025年には脳腫瘍が発覚。7回の手術を受け、治療を継続していました。真矢さんは「また必ず5人でステージに戻る」とファンに向けて復帰を呼び掛けていましたが、容体が