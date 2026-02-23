ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー、真矢さんが亡くなりました。56歳でした。

【映像】「LUNA SEA」公式サイトの発表

「LUNA SEA」の公式サイトによりますと、真矢さんは2月17日に亡くなったということです。

真矢さんは2020年にステージ4の大腸がん、2025年には脳腫瘍が発覚。7回の手術を受け、治療を継続していました。真矢さんは「また必ず5人でステージに戻る」とファンに向けて復帰を呼び掛けていましたが、容体が急変したといいます。

葬儀については遺族の意向により、近親者のみで執り行われたということです。

妻・石黒彩さんの投稿

真矢さんの妻で元モーニング娘。の石黒彩さんは23日、インスタグラムを更新しコメントを発表。「本人は3月のライブに向け、 そしてその先の完全復活に目標を立て、 未来への希望にあふれる中での体調の急変、逝去となりました。昨年、脳腫瘍の発表で活動休止する中でも真矢の最大の願いは『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』 という事でした。どうかその想いが繋げられるよう 真矢の愛するLUNA SEAを、走り続けるLUNA SEAを、応援よろしくお願い致します。」と、呼びかけています。

真矢さんの突然の訃報にネット上では「つらいけど、ご冥福をお祈りします」「きっと天国でもドラムをたたいてくれるはずです」「真矢さんは同世代でしたので、ショックを受けています。」など、悲しみや追悼の声が数多く上がっています。（『ABEMA NEWS』より）