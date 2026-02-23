女優の吉岡里帆（33歳）が、2月22日放送のラジオ番組「UR LIFESTYLE COLLEGE」（J-WAVE）に出演。この季節に無性に食べたくなるものについて語った。リスナーから「この季節に無性に食べたくなるものはありますか？」という質問が寄せられ、吉岡は「デコポン大好きです。柑橘類がとにかく大好きなので、スーパーに売っているものは片っ端から、食べてみたいものは買いがち」と話す。また、まだ鍋物も美味しい時期なので、春菊や水