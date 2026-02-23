TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、2月23日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。五輪の閉会式を見ながら「私でさえいい仕事をしようなんて前向きな気持ちになりましたからね」と語った。17日間に及ぶオリンピックが閉幕し、安住アナは「面白かったですね。興奮しました。オリンピックの3つの価値というものがあります。エクセレンス、フレンドシップ、そしてリスペクトです。卓越すること、そして互いを理解すること