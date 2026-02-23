ちょっとした外出や毎日の買い物などデイリーに履く靴は、サッと脱ぎ履きできると便利。そんなアイテムを探したところ、【ワークマン】から登場している「ステップインシューズ」がヒット！ 手を使わずスッと履ける設計のほかに、インソールやソールにもこだわりが詰まったアイテムです。2,500円というお手頃価格なので、気負わず履ける相棒になってくれるはず。 配色切り替えとボリュームソ