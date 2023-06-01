¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢´éÌÌ¤ËÂç¤±¤¬¤ò¤·¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥«¥ß¥é¡¦¥»¥ê¥¨Áª¼ê¤¬Ìµ»ö¤È¿´¶­¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¼ïÌÜ½à¡¹·è¾¡¤ÎÂè6ÁÈ¡£¥»¥ê¥¨Áª¼ê¤¬¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ëºÝ¤ËÆâÂ¦¤òÁö¤ëÁª¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·Àª¤¤¤Ç3¿Í¤¬Å¾ÅÝ¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¥»¥ê¥¨Áª¼ê¤Î´éÌÌ¤Ë¡¢ÆâÂ¦¤ÎÁª¼ê¤Î¥¹¥±¡¼¥È·¤¤Î¿Ï¤¬·ã¤·¤¯Åö¤¿¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½Ð·ì¤ò¤È¤â¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÃæÃÇ