[2.22 J2・J3百年構想EAST-A第3節 横浜FC 5-1 栃木C ニッパツ]Jリーグの歴史にその名を刻むゴールラッシュだった。横浜FCのFW駒沢直哉は22日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第2節に1トップで先発出場すると、前半32分から後半7分までの約20分間で一挙に4ゴールを記録。それも4得点すべてをヘディングシュートで決めており、Jリーグの記録集計を行うデータスタジアム社の公式X(@dsfootballstaff)によると、頭での1試合4得点はJリー