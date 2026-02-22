「私、声優デビューします！」軟体グラビアで注目を集めた相沢菜々子が次に選んだ表現は “声” だ。累計700万部を突破したコミックが原作の『MFゴースト』で、イギリスから来日した女性ドライバーで主人公に立ちはだかる重要人物を演じる。「自分の声だけでどう伝えられるか、新たな挑戦が始まりました。マイクの前に立つと、後ろに先輩方が並んでいたことで逆に集中できて。現場がすごく熱く、その空気感に引っ張ってもらえた