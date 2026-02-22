犬の『舌』で分かる健康状態5つ 犬の舌は、ただの器官ではなく、全身の健康状態を反映する“鏡”のような存在です。色や湿り気、動きの変化には、体の中で起きている異変が現れることがあります。 いつもと違うサインに早く気づくことで、病気や体調不良の早期発見につながります。ここでは、犬の舌から読み取れる代表的な健康サインを紹介します。 1.健康的な舌の色は「きれいなピンク色」 元気な犬の舌は、赤すぎず白すぎ