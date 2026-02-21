¶áÇ¯¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½»Âð¤ÏÃø¤·¤¤¾å¾º·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë2025Ç¯¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï¡Ü27¡ó¡Ê2019Ç¯Èæ¡Ë¤È¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Î¡Ü11.9¡ó¡Ê2020Ç¯Èæ¡Ë¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤¬¹âÆ­¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢½»Âð¥íー¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬Ä´ºº¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î¿Í¤¬²È¤òÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò²òÀâ