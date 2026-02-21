2026Ç¯2·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¤Ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥­Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿2025Ç¯11·î14Æü¤Îµ­»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¿¥¨¤È»°Ç·¾ç¤Ïº£¡Ä¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò