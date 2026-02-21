¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù»£±ÆÈëÏÃ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ëÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡Ä
2026Ç¯2·î21ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ØÅÚ¥¹¥¿¡Ù¤Ë¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿2025Ç¯11·î14Æü¤Îµ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤Ï¡¢Ì±ÏÃ¤äÀÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¾¾Ìî²È¤Î°ì¿ÍÌ¼¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¤Î¥Õ¥ß¤Ë¤Í¤À¤Ã¤Æ¡¢²øÃÌ¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢¥Õ¥ß¤¬ºî¤ë¤·¤¸¤ß½Á¤¬Âç¹¥Êª¡£
¥È¥Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë¾¾Ìî¥È¥¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡©
¥È¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ä¼«¿È¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Î»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¡ª¡×¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡£À©ºîÅý³ç¤Î¶¶ÄÞ¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥¤Î¼«Ê¬¤ÈÂ¾¿Í¤ÎÀþ°ú¤¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¿¤ê²ðÆþ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬»ä¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ç¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤äÉã¾å¤¬Éð»Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥È¥¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÉÏË³¤Ê²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤òÇØÉé¤¦¤Î¤â»ÈÌ¿´¶¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¡Ö¤½¤¦À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉð²È¤Î»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡½¡½¶¦±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾Ìî²È¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Æ¤¤ÇÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢ÃÓÏÆ¡ÊÀéÄá¡Ë¤µ¤ó¤È¤Ï¤À¤ó¤À¤ó´é¤¬»÷¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤ÈÉã¾å¤Î¾ð¤±¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¥È¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÁþ¤á¤Þ¤»¤ó¡£ÂæËÜ¤¬ÌÌÇò¤¤¾å¤Ë¾®Æü¸þ¤µ¤ó¤È²¬Éô¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤È¤è¤êÁþ¤á¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁêÅöÁþ¤¤¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁþ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥È¥¤È¶Ó¿¥¤µ¤ó¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤¦¥·¡¼¥ó¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤º¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤ª¼Çµï¤òµÈÂô¤µ¤ó¤¬Á´Éô¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼õ¤±»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ä¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¾Ð¤ï¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÂæËÜ¤Ï²¿¤«¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¼ºÇÔ¤¹¤ëÂæËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Á´°÷Éð´ï¤òºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤½¤ì¤Ç¤âÀï¤¤¤Ë¹Ô¤¯´¶³Ð¡£¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Õ¤¶¤±¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤òÄÌ¤·¤ÆÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤Ð¤±¡×¤é¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤ÏÀ¤¤Î¿Í¡¹¤ò¥á¥í¥á¥í¤Ë¤¹¤ëÊý¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Â»ÎÅª¤Ç¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯ÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¡£¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤ÎÎº¡Ê¤È¤ê¤³¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤»ý¤Á¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë
¡½¡½Âè£¶½µ¤«¤éÂè£·½µ¤Ç¡¢½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¿´¤·¤¿¥È¥¤ò¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç±é¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤¬Êª¸ð¤¤¤È¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¡ÊÂè6½µ¡Ë¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¥È¥¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤Î¿ÍÊªÁü¤ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤¬Êø¤ì¤¿¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Î³Ê¤Ê¤É¡¢¼é¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤ò1¸Ä¼êÊü¤·¤¿½Ö´Ö¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ê½÷Ãæ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÄÏ¤à¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤ÆÉ¬»à¤ÇÄÏ¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
Âè35²ó¤ÎÊì¾å¤Î¡Ö»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¥¿¥¨ÍÍ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡Ê¥é¥·¥ã¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¥È¥¤¬»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¡£¥È¥¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤â¤¦Á´°÷¤¬²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï±«À¶¿å²È¤â´Þ¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Êì¾å¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤¤¤¿¾×·â¤ä¡¢»°Ç·¾ç¤Î¡Ö¤ª¥È¥¤Î²ÈÂ²¤«¤é³°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Î¤ª¶â¤ò»°Ç·¾ç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡ª¤È¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ò»×¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É¬»à¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¾å¤¬¤ª¤¸¤¸ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î½÷Ãæ¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ì½ï¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤â¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡¢Â¿Ê¬ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¾ï¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè8½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè8½µ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î½µ¤ÎÂæËÜ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ËÍê¤Þ¤ì¤Æ¡È¥Ó¥¢¡Ê¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡É¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Ó¥¢¡É¸õÊä¤ÎÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤Î¸À¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ËÁ´ÉôÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¡¢²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤ËËÜÈÖ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥¤Ï¤»¤ê¤Õ¤É¤ª¤ê¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÅª¤Ê±é¤¸Êý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡ª
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤â¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ä¤ë¤«¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¡¢¤³¤¦¤¯¤ë¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºÇ½é¤Ë¥¹¥¥Ã¥×¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¥È¥¤â¥Ø¥Ö¥ó¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤â¤¦²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¸ß¤¤¤Ë¥Ä¥Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬´°Á´¤Ë±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥È¥¤È¤·¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¤È¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÁÇ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡£Ìò¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ÈÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤Þ¤Ã¤¿Âè8½µ¤Ç¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶
¡Ê¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
¡½¡½¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¸«¤É¤³¤í¤È»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤á¤ëÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤ÎËÜ¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£±é½Ð¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¾ÈÌÀ¤¬ËÜÅö¤Ë°Å¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¾Ìî²È¤¬ËÜÅö¤Ë¶¹¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ËÁ´°÷²È¤«¤é½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶¹¤¤¤·¡¢¤Û¤³¤ê¤â¤¹¤´¤¤¤·¡¢Éþ¤Ë¤â±ø¤·¤ò¤Û¤É¤³¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥¤Ï¾å¤Þ¤Ç¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¼¤ò¸þ¤«¤º¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ËèÄ«¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£