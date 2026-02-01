¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢1Ê¬54ÉÃ86¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¹âÌÚ¤¬»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ºÇ½ªÂè15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ä¤ê1¼þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊú¤­¹ç¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï500¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¡£ÆüËÜ½÷