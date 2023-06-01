¡Ö¹¶¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×¹âÌÚÈþÈÁ¡¢1500m¤Ï¹æµã6°Ì¡¡Æ¼3¤Ä¤Ç¥ß¥é¥Î½ªËë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Âç²ñ¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤¬20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï¡¢1Ê¬54ÉÃ86¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Î¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ç¹âÌÚ¤¬»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¡£ºÇ½ªÂè15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥È¥Ã¥×¤òÁÀ¤¨¤ë¥¿¥¤¥à¤Ç»Ä¤ê1¼þ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼ºÂ®¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï500¡¢1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆ¼¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥À¥ë¿ô¤òÄÌ»»10¸Ä¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¡¢Ãæ·Ñ¶É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¹¶¤á¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¹¥È¤Î¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°Ý»ý¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ËÌµþ¤Î»þ¤â¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Âç²ñ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø3Ç¯¡¢15ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤¬16Ç¯Á°¤Î2010Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£2014Ç¯¥½¥Á¤ÎÂåÉ½Íî¤Á¤òÎÈ¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢°Ê¹ß¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÎÌ»º¡£31ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿4ÅÙÌÜ¤ÎÌ´ÉñÂæ¤òÎÞ¤È¤È¤â¤Ë½ª¤¨¤¿¡£
