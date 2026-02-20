西野カナが、2026年6月より全国ホールツアー＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞を開催することを発表した。全国ホールツアーは、2018年以来の8年ぶりの開催で、全国14カ所24公演を巡るという。チケットは、本日21時よりオフィシャルFC会員の先行予約がスタートする。なお、受付期間中にFCに入会しても申し込みができるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。◾️＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞202