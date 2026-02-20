西野カナ、全国ホールツアー＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞開催決定
西野カナが、2026年6月より全国ホールツアー＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞を開催することを発表した。
全国ホールツアーは、2018年以来の8年ぶりの開催で、全国14カ所24公演を巡るという。チケットは、本日21時よりオフィシャルFC会員の先行予約がスタートする。なお、受付期間中にFCに入会しても申し込みができるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️＜西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”＞
2026年6月3日（水）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
2026年6月4日（木）17:30/18:30 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
2026年6月10日（水）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス
2026年6月11日（木）17:30/18:30 福岡・福岡サンパレス
2026年6月17日（水）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
2026年6月18日（木）17:30/18:30 愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
2026年7月2日（木）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール
2026年7月3日（金）17:30/18:30 三重・三重県文化会館 大ホール
2026年7月11日（土）17:00/18:00 大阪・フェスティバルホール
2026年7月12日（日）15:00/16:00 大阪・フェスティバルホール
2026年7月16日（木）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール
2026年7月17日（金）17:30/18:30 宮城・仙台サンプラザホール
2026年7月24日（金）17:30/18:30 石川・金沢歌劇座
2026年7月25日（土）17:00/18:00 福井・福井フェニックスプラザ エルピス 大ホール
2026年8月9日（日）17:00/18:00 香川・レクザムホール 大ホール
2026年8月11日（火・祝）17:00/18:00 愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
2026年8月18日（火）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA
2026年8月19日（水）17:30/18:30 東京・東京国際フォーラム ホールA
2026年8月27日（木）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール
2026年8月28日（金）17:30/18:30 京都・ロームシアター京都 メインホール
2026年9月3日（木） 17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年9月4日（金）17:30/18:30 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年9月22日（火・祝）17:00/18:00 広島・広島文化学園HBGホール
2026年9月23日（水・祝）15:00/16:00 広島・広島文化学園HBGホール
▼チケット
指定席：11,500円（税込）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
・オフィシャルファンクラブ「西野家」チケット先行予約（抽選）
受付期間：2026年2月20日（金）21:00〜2026年3月2日（月）18:00
オフィシャルファンクラブ「西野家」入会：https://nishinofamily.com/
◾️ライブBlu-ray & DVD『Special Live “Christmas Magic”』
2026年3月18日（水）リリース
▼2026年2月20日（金）配信
URL：https://nishinokana.lnk.to/Christmas_Magic_digital
特設サイト：https://www.nishinokana.com/christmasmagic/dvd_bd/
パッケージ購入：https://nishinokana.lnk.to/Christmas_Magic
○完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-342~344／DVD：SEBL-364~366
価格：\13,000（税込）
・2BD／2DVD（LIVE本編DISC&特典映像DISC）
・豪華BOX仕様
・25枚フォトカード
・自立式フォトスタンド兼フォトカードケース
・クリアカード3種
○通常盤初回仕様（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-345／DVD：SEBL-367
\8,500（税込）
・BD／DVD（LIVE本編DISC）
・カードサイズステッカー
▼収録曲
1.Christmas Love
2.Merry Christmas
3.Last Christmas / Wham! (cover)
4.if
5.アイラブユー
6.With You
7.愛のかたまり / DOMOTO (cover)
8.Secret -short-
9.ONLY ONE -short-
10.MAYBE -short-
11.もっと… -short-
12.会いたくて 会いたくて
13.Yours only, / m-flo (cover)
14.EYES ON YOU
15.Dear Santa
16.YOKUBARI -short-
17.Wannabe / Spice Girls (cover)
18.マジカルスターシャインメイクアップ☆
19.トリセツ
EN1.真冬のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ (西野カナonly ver.)
EN2.君のせい ※2/6(金)配信の新曲
EN3.Best Friend
▼特典映像DISC詳細 ※完全生産限定盤のみ
“Christmas Magic” Behind the Scenes：ライブの裏側に密着したメイキング映像。
▼店舗別購入特典
Sony Music Shop ・・・ オリジナル缶ミラー
楽天ブックス ・・・ オリジナルA6サイズアクリルプレート
Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着
TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルA5クリアファイル
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ
西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー
※注意事項
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
