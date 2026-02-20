「My_Stage」の人気メンバー 浜辺ゆりなさんのFLASHデジタル写真集「浜辺ゆりな冬の天使」がリリースされました。【写真】透き通るような白肌の浜辺ゆりなさんアイドルグループ・My_Stageに所属する彼女が待望の初水着グラビアを披露！冬に舞い降りた天使が赤と黒の水着に身を包み、70ページ超の大ボリュームで真っ白なマシュマロボディをお届けします。赤水着では、可愛い手袋とニット帽を身に着けてお庭で日向ぼっこする様子か