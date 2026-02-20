XGが、日本最大規模の野外音楽フェス＜FUJI ROCK FESTIVAL’26＞に初出演することが決定した。フジロックフェスティバル（FUJI ROCK FESTIVAL）は、新潟県・苗場スキー場で開催される野外音楽フェスで、過去にフォーブス ジャパンの「世界の最重要音楽フェスティバル」で3位に選出されたアジアを代表する国際的なロックフェスとも言われている。第1弾出演アーティストが発表され、XGは2日目である7月25日に出演することが決定した