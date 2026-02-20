需要のピークとなる年度替わりの時期を避けて、引っ越しを前倒しする人が増えています。業者は繁忙期を迎え、福岡市では「引っ越し先」にも変化が起きています。 ■元木寛人アナウンサー「福岡市内の住宅では、午前中から引っ越し作業が行われています。2.5トンのトラックに続々と荷物が運び込まれます。」19日、福岡市城南区に住む女性は引っ越しのため、家族6人の荷出し作業に追われていました。■女性「家族が増