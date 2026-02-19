令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。2月18日（水）の放送では、ゲストの元アイドルが意外な電車事情を明かす場面があった。【映像】堀未央奈「森香澄さんと電車一緒に乗る」 元アイドルの意外な“電車事情”今回はゲストに元乃木坂46の堀未央奈と元HKT48の田中美久を招いた新企画「偏見カルタ」を開催。番組初登場のしずるの“偏見”が、女性陣の誰に対するものな