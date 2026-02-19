「森香澄と電車一緒に乗る」元乃木坂メンバーが意外な“電車事情”告白「携帯じゃなくてお金入れてチャージする」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

2月18日（水）の放送では、ゲストの元アイドルが意外な電車事情を明かす場面があった。

【映像】堀未央奈「森香澄さんと電車一緒に乗る」 元アイドルの意外な“電車事情”

今回はゲストに元乃木坂46の堀未央奈と元HKT48の田中美久を招いた新企画「偏見カルタ」を開催。

番組初登場のしずるの“偏見”が、女性陣の誰に対するものなのかを当てるというルールで、もし偏見が間違っていた場合は自分が相手に抱いている偏見がバレてしまうというリスクもある企画だ。

しずるが抱く偏見が次々と明かされていくなか、発表されたのは「最新の流行に左右されたくないから交通系ICカードはSuicaじゃなくてPASMO使ってそう」という偏見。

すると、堀は笑いながら自分を選択し、「流行に左右されたくないっていう時点で、私言われるんです。流行ってるものを観なそうとか、人のオススメを受け入れなさそうみたいな」と理由を説明した。

これに池田一真が「実際Suicaですか？」と質問すると、堀は「PASMOです」と告白。上の句の理由はともかく、下の句は正解していたようだ。

さらに「しかも携帯チャージじゃなくて、改札でお金入れてチャージする」と現物のカードを使っていることを明かして一同を驚かせた。

また、別の偏見でも堀の意外な電車事情が明らかになる。

「そもそも電車を使う男は対象外なので、電車で口開けて寝てそう」という偏見では、田中が森のカードを取ると「森さんはお金持ちが好きそうというか、ハイスペックが好きそう。で、堀さんは電車に乗ってるイメージがある」と偏見をぶっちゃけ。

これに池田が「何線使ってそう？」と追撃すると、田中からは「浅草とか…」というまさかの回答が。盛り上がる一同に、思わず堀は「小馬鹿にしてますかね？」とお怒りモードに。

その後、田中が選んだ「森香澄」は不正解と発表されると、堀は「香澄さん電車一緒に乗ったりするんで」と意外な告白をする。

「乗ります私は」と頷く森に対し、池田は「そりゃ乗りますよね？失礼ですよ」と、自身の偏見を棚に上げてフォローに回り、スタジオの笑いを誘っていた。