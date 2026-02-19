中国の徐夢桃選手が18日、ミラノ冬季五輪のフリースタイルスキー女子エアリアル決勝で金メダルを獲得し、見事に連覇を達成した。これは中国代表団が今大会で獲得した2個目の金メダルとなる。新華社が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/AK）