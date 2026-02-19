2026年2月18日、中国メディア・参考消息は「日本が採掘したレアアース泥の真相が来た」と題し、南鳥島沖で成功したレアアース泥の試掘をめぐり、政府による政治的な宣伝が成果を誇張しており、商業化には技術的・経済的に高い壁が立ちはだかっていると伝えた。記事は日本メディアの報道を引用し、衆議院選挙の激戦中に試掘成功が発表され、高市早苗首相をはじめ与党議員らが大々的に宣伝したと紹介。一方で、プロジェクト関係者や