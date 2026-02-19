2月19日 投稿 日本マクドナルドは2月19日、次回ハッピーセットの予告をXにて投稿した。 当該ポストではレンガの壁に隠れた2キャラクターがチラ見えしている画像が公開。大部分は見えないが、特徴的な髮の毛の色などから「僕のヒーローアカデミア」の緑谷出久、「SPY×FAMILY」のアーニャかと思われる。 また、同時刻にもう1つのハッピーセット予告も投稿されてお