まだまだ空気の乾燥が気になる中、花粉も飛び始め、すでに商品の切り替えを行っているお店もある。そんな時だからこそ、実は加湿器が狙い目だ。中には、お買い得な商品もあるだろう。そこで加湿器選びを失敗しないため、エディオン横浜西口本店で、ポイントを解説してもらった。オススメモデルも紹介するので参考にしてほしい（BCN・寺澤克）。●加湿器のトレンドや選び方回答してくれるのは、店舗4Fにある加湿器コーナーを担