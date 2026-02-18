クリプトン・フューチャー・メディア株式会社は、歌声合成ソフトウェア『初音ミク V6』の発売日を2026年4月14日（火）に決定し、2026年2月18日（水）より予約受付を開始した。本製品は、ボーカルエディター「VOCALOID6 Editor」を同梱した〈スターターパック〉と、すでにエディターの所有者に向けた〈ボイスバンク〉の2形態で展開。いずれの形態も歌唱パート以外の音楽制作に必要なソフトウェアや音源を同梱しているため、購入した