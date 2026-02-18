モデルでタレント・藤田ニコル（27）が18日までに公式X（旧ツイッター）を更新。自身の体型について寄せられた、心ないコメントについて言及した。ニコルは昨年12月に第1子妊娠を発表。今年春に出産を予定しているという。そこで「まだ生放送や収録してるけどエゴサして太ったって書かれて」と一部で体型を中傷するコメントがあるというが「確かに今は太ったいつかビジュ戻すから今は許して」と返したニコル。また「残