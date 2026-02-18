ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で首位発進となった。冒頭に大技トリプルアクセルを決めるなど堂々の五輪デビューに、海外ファンからも称賛の声が続出している。日本勢の先陣を切って18番目に登場した中井は、冒頭からトリプルアクセルを見事に着氷。日本女子史上4人目となる五輪