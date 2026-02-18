「まだ17歳!!」フィギュア中井亜美に海外絶賛の嵐「本当に魅力的」初五輪で3回転アクセル→首位発進の衝撃
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が78.71点で首位発進となった。冒頭に大技トリプルアクセルを決めるなど堂々の五輪デビューに、海外ファンからも称賛の声が続出している。
日本勢の先陣を切って18番目に登場した中井は、冒頭からトリプルアクセルを見事に着氷。日本女子史上4人目となる五輪での大技成功で勢いに乗ると、その後のジャンプも全て成功させる完璧な演技を披露。チャーミングに踊りきり、最後はガッツポーズを決めた。
キス・アンド・クライで自己最高得点となる78.71点が提示されると、驚きの表情で口を覆った後、「やったー！」と両手をあげて体を揺らした。最高の五輪デビューに満面の笑みがこぼれた。
17歳のフレッシュな演技を海外も絶賛。米放送局「NBCオリンピック」公式Xが「日本のアミ・ナカイがオリンピックのデビューを終え、あふれる感情を見せた！」と投稿。X上の現地ファンも絶賛の声をあげている。
「彼女は本当に魅力的」
「しかも彼女はまだ17歳!!」
「映像をアップロードしてくれて本当にありがとう」
「彼女最高だった！見ていて本当に楽しかった！」
「ちょうど見ていた。最高だったね！」
「クレイジーなオリンピックデビュー！」
「これはアメージングだった！ もう一度見なきゃ。」
「彼女は最年少!! これからもっと彼女の演技を見るのが待ちきれない！」
続く2位には坂本花織が入り、日本勢がワンツー発進。アリサ・リウ（米国）が3位、千葉百音が4位につけている。
（THE ANSWER編集部）