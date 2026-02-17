日本維新の会が１５日に、吉村洋文代表の続投が決定したと発表した。吉村代表はＳＮＳで、維新の党規約では、大型選挙が行われた際は、事後に代表選を実施するかどうかを維新所属の全議員の投票で決めるルールであると説明。「今回、賛成１０２票、反対６１９票で、代表選を実施しないこととなりました」と伝え、「日本維新の会の代表を続投となりました」とした。先立って吉村代表は、投票で代表選実施が多数となれば、自身