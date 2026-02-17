日本時間2月1日、ドジャースタジアムで行われたファン感謝イベント『ドジャーフェスト』に出席した大谷翔平。【写真】真美子夫人が晩餐会で着用した「20万円」のワンショルドレス“家族”が主人公の絵本が発売「日本代表として、優勝すること以外は目指していないので、そこを目指して頑張りたいなと思っています」3月6日に初戦を迎えるワールド・ベースボール・クラシック(WBC)への思いを語った。「大谷選手はWBCでの二刀流に