TBS系連続ドラマ『大好き!五つ子』シリーズで桜井慎吾を演じていた俳優の山内秀一が、きょうだいショットを公開し話題になっている。【映像】放送当時と成長した『大好き！五つ子』家族ショット1999年に第1弾が放送された『大好き!五つ子』。2005年には高校生となった五つ子を描くため、山内らを起用してキャストを一新し、2009年に最終回を迎えていた。美穂役とのきょうだいショットに反響2026年2月15日に自身のXを更新した