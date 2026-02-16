私（ユキエ）は60代のフルタイムパート勤務で、夫（ゴロウ、70代）との2人暮らし。娘（アサコ、40代）家族はうちの近所に住んでいます。10年前にはじめて夫にガンが見つかり、長い闘病生活がはじまりました。寡黙な夫は体調が悪くても決して弱音を吐きません。しかし最近、夫に再びガンの転移が見つかってしまったのです。数年前にご主人を亡くした友人が「もっとあちこち連れていってあげればよかった」と後悔するのを見た私は、