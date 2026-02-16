和歌山市のホテルで当時14歳の少女に現金を渡す約束をしてみだらな行為をし、撮影したとして、愛知県警は16日、児童買春・ポルノ禁止法違反（買春）などの疑いで、三重県警の巡査金丸昂太郎容疑者（29）＝津市桜橋3丁目＝を逮捕した。「今言うことは何もないです」と認否を留保している。逮捕容疑は2024年10月18日、少女が16歳未満であることを知りながら、現金3万円を渡す約束をしてみだらな行為をし、スマートフォンで撮影し