「理想の新型フィット」ってどんなもの？2020年2月の登場以来、着実にファンを増やし続けているホンダのコンパクトカー「フィット」。歴代モデルの良さを継承しつつ、徹底的に「人の心地よさ」にこだわった設計が光ります。デザインはあえてトレンドを追わず、親しみやすさを追求した独自のスタイルを確立。ライバルのトヨタ「ヤリス」の躍動感やニッサン「ノート」の先進性とは一線を画す、「暮らしに寄り添う上質さ」と