◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日スピードスケート女子500メートル（2026年2月15日ミラノ・スピードスケート競技場）スピードスケートで18年平昌五輪500メートル金メダルの小平奈緒さん（39）が16日、自身のXを更新。ミラノ・コルティナ五輪の女子500メートルで自身が持っていた五輪記録が更新され、思いをつづった。「36”49Gefeliciteerd Femke Kok!!」と書き出した小平さん。オランダ語で「おめでとう」とつ