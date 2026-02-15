お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。1日放送回で第2子誕生を報告したが、まさかの事実に驚く場面があった。有吉は「俺もそうだし、ザキヤマとかビビる大木とか『ますだおかだ』の岡田さんとか。50代で子供を生まれた人が多くて」と切り出す。そこで「（藤田）ニコルとか、みちょぱも今年子供が生まれるって聞いて。まさか