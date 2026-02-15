女優の堀田真由（27歳）が、2月14日に放送された紀行バラエティ番組「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（日本テレビ系）に出演。日曜劇場「御上先生」で共演した奥平大兼から「こんなに笑顔見たことがない」と驚かれた。奥平大兼が番組のゲストとして登場。番組レギュラーの堀田とは日曜劇場「御上先生」で共演しているが、ドラマの内容がシリアスだったため、奥平は堀田について「こんなに笑顔、見たことがない」と驚く。奥平