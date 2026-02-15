【五輪】選手村でコンドーム不足「１万個が使われた」ＩＯＣが会見パリ五輪の３０万個から大幅減？熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪の選手村で、コンドームの不足問題が話題となっている。五輪では性感染症予防のため、選手村でコンドームが無料配布されている。イタリア紙「ラ・スタンパ」は１２日、匿名で取材に応じた出場選手の話として「わずか３日でコンドームがなくなった。追加で届くと約束されてい