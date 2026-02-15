食楽web 福島県いわき市にある『スパリゾートハワイアンズ』。この冬、新たな夜のフラダンスショーがスタートしました。 2026年に60周年を迎える節目の年を前に、食とエンターテインメントの両面で進化を続けています。今回の注目は、それに合わせて登場した新メニューの数々です。 今回の新メニューをいただく前に、総料理長の榮 清智さんから、「本場ハワイの味にこだわりつつ、日本