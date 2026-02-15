食楽web

福島県いわき市にある『スパリゾートハワイアンズ』。この冬、新たな夜のフラダンスショーがスタートしました。

2026年に60周年を迎える節目の年を前に、食とエンターテインメントの両面で進化を続けています。今回の注目は、それに合わせて登場した新メニューの数々です。

今回の新メニューをいただく前に、総料理長の榮 清智さんから、「本場ハワイの味にこだわりつつ、日本人の味覚に合うようアレンジを加えた、ハワイアンズならではの料理を揃えました。福島県の郷土料理も取り入れ、食材は福島県産を中心に、全国から旬の美味しいものを取り寄せています」と説明がありました。

ハワイアンズチキン

香ばしいガーリックの風味が食欲をそそる定番の「ガーリックシュリンプ」をはじめ、ミルクバターでマリネした鶏肉にスパイスを効かせたジューシーな「ハワイアンズチキン（フライドチキン）」。

ロコモコ［食楽web］

和風とグレイビー、2種類のオリジナルソースが楽しめる「ロコモコ」など、ハワイらしさと満足感を兼ね備えた料理が揃います。

素敵なカクテルもぜひ！

デザートの種類も豊富で、リゾート気分を盛り上げながらも、子どもから大人まで大満足の味付けで、どのメニューも楽しめました。

イケメンなパナシバくん！

さらに60周年を記念し、なんと新キャラクター「パナシバくん」も仲間入り！ 思わず一緒に写真も撮ってきました！ 世代を問わず楽しめる仕掛けが随所に散りばめられていました。

さて、新しいショーの魅力についてもお伝えします。タイトルは、「Haku Leu（ハク・レウ）～アロハの絆～」。「Haku（ハク）」とは、レイを作る際の編み込み手法のこと。花や葉を一つひとつ丁寧に編み込み、想いを重ねていくその工程になぞらえ、“愛する人への愛情を大切に育てていく”というメッセージがショー全体に込められているそうです。

ダンサーによるヴォーカルパフォーマンスや、乗馬を表現した躍動感ある踊り、さらにはハワイ王朝最後の女王・リリウオカラニをモチーフにした演目など、見どころたっぷり！ 物語性のある構成で、フラダンスの美しさだけでなく、ハワイの歴史や精神性にも触れられる内容となっています。

ショーを観て、食を楽しみ、南国ムードに包まれるひととき。進化を続けるハワイアンズは、何度訪れても新しい発見がある場所です。次の春休みや家族旅行の行き先に、ぜひ候補のひとつとして選んでみてはいかが？

（取材・文◎加藤朋子）

●SHOP INFO

スパリゾートハワイアンズ

住：福島県いわき市常磐藤原町蕨平50

https://www.hawaiians.co.jp/